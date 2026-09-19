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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Сити
Ханнес Вольф
Статистика
€ 5 млн
Ханнес Вольф - статистика
Нью-Йорк Сити
16 апреля 1999 (27), Грац
#17 | Полузащитник
175 см
Австрия
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Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 62'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 88'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
63' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
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США. МЛС 2024
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Лига Европы 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Сити
20
5
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 62'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 88'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
63' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
01.08.2026
Торонто
59' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
26.07.2026
Чикаго Файр
85' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Коламбус
1 : 2
23.07.2026
Нью-Йорк Сити
55' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
66' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 46'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
8'
40'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
1' - 85'
12, 16, 66'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
63' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 4
23.04.2026
Цинциннати
1' - 72'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
19.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
90'
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
12.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 63'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
1' - 90'
50'
58'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
22.03.2026
Интер Майами
1' - 81'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
15.03.2026
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
5 : 0
07.03.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
02.03.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 83'
36'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 88'
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