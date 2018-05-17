Аарон Зейдел - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Зейдел
|Команда
|Дармштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|199
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Зейдел
|Команда
|Дармштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|199
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хольштайн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2018
|1' -90'
|Хольштайн (Киль)
|0:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|17.05.2018
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:1
|Хольштайн (Киль)