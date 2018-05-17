Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аарон Зейдел - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Аарон
    Фамилия Зейдел
    Команда Дармштадт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 199
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хольштайн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2018 1' -90' Хольштайн (Киль) 0:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    17.05.2018 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 3:1 Хольштайн (Киль)
    • Читайте нас: 
    11