Ласло Бенеш - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Ласло
|Фамилия
|Бенеш
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Ласло
|Фамилия
|Бенеш
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|1' -46'
|Байройт (Байройт)
|1:3
|Гамбург (Гамбург)