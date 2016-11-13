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    Кевин Кергер - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Кергер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2016 75' -90' Люксембург 1:3 Нидерланды
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