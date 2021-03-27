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    Энес Махмутович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Энес
    Фамилия Махмутович
    Команда Фола
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.09.2021 1' -46' Сербия 4:1 Люксембург
    01.09.2021 1' -89' Люксембург 2:1 Азербайджан
    30.03.2021 Был в запасе Люксембург 1:3 Португалия
    27.03.2021 1' -89' Ирландия 0:1 Люксембург
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