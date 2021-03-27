Энес Махмутович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Энес
|Фамилия
|Махмутович
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1997 (25 лет)
|Имя
|Энес
|Фамилия
|Махмутович
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.09.2021
|1' -46'
|Сербия
|4:1
|Люксембург
|01.09.2021
|1' -89'
|Люксембург
|2:1
|Азербайджан
|30.03.2021
|Был в запасе
|Люксембург
|1:3
|Португалия
|27.03.2021
|1' -89'
|Ирландия
|0:1
|Люксембург