Божидар Краев - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Божидар
|Фамилия
|Краев
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Божидар
|Фамилия
|Краев
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2020
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|25.11.2020
|69' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|03.11.2020
|75' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|27.10.2020
|81' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|21.10.2020
|87' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Аталанта (Бергамо)
|30.09.2020
|58' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|4:1
|Славия (Прага)
|90'
|22.09.2020
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.09.2020
|1' -62'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|3:0
|Янг Бойз (Берн)
|26.08.2020
|1' -65'
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|7'