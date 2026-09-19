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Хорватия. Футбольная лига
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Вараждин
Грегор Сикошек
Статистика
€ 200 тыс
Грегор Сикошек - статистика
Вараждин
13 февраля 1994 (32)
#20 | Защитник
Словения
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Вараждин
0 : 0
19.09.2026
Осиек
1' - 46'
28'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Вараждин
0 : 0
04.09.2026
Истра 1961
1' - 82'
79'
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Вараждин
2 : 0
29.08.2026
Рудеш
1' - 46'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Вараждин
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Яблонец
2 : 0
30.07.2026
Вараждин
46' - 90'
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