Мардан Толебек - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Мардан
|Фамилия
|Толебек
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|71
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Мардан
|Фамилия
|Толебек
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ордабасы
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2019
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Ордабасы (Шымкент)
|18.07.2019
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|0:2
|Ордабасы (Шымкент)
|11.07.2019
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)