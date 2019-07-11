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    Мардан Толебек - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Мардан
    Фамилия Толебек
    Команда Ордабасы
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 декабря 1990 (32 года)
    Рост 174
    Вес 71
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ордабасы 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2019 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Ордабасы (Шымкент)
    18.07.2019 Был в запасе Торпедо (Кутаиси) 0:2 Ордабасы (Шымкент)
    11.07.2019 1' -90' Ордабасы (Шымкент) 1:0 Торпедо (Кутаиси)
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