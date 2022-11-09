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    Панайотис Рецос - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Панайотис
    Фамилия Рецос
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2023 1' - 57' Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК 0:0 Олимпиакос Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
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