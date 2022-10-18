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    Бейкери Джатта - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Бейкери
    Фамилия Джатта
    Команда Гамбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июня 1998 (24 года)
    Рост 184
    Вес 79
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -68' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Гамбург (Гамбург)
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