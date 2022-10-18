Бейкери Джатта - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Бейкери
|Фамилия
|Джатта
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Бейкери
|Фамилия
|Джатта
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -68'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Гамбург (Гамбург)