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    Мартен Терье - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Мартен
    Фамилия Терье
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 марта 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 35,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 5 3 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -56' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.10.2022 1' -84' Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    16'
    06.10.2022 1' -79' Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    23'
    15.09.2022 1' -74' Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    52' 54'
    08.09.2022 58' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
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