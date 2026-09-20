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Бундеслига 2026/2027
Команды
Байер
Мартен Терье
Статистика
€ 8 млн
Мартен Терье - статистика
Байер
4 марта 1997 (29)
#11 | Нападающий
184 см
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Байер
2 : 0
16.09.2026
Целе
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
2 : 2
12.09.2026
Байер
76' - 90'
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
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Лига Европы 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
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Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
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Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
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П
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К
Байер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
2 : 2
12.09.2026
Байер
76' - 90'
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