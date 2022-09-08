Мартен Терье - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Мартен
|Фамилия
|Терье
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 35,00
млн
|Имя
|Мартен
|Фамилия
|Терье
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|5
|3
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -56'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|1' -84'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|16'
|06.10.2022
|1' -79'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|23'
|15.09.2022
|1' -74'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|52' 54'
|08.09.2022
|58' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)