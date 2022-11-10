Павел Давидович - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Давидович
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|76
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Давидович
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|65' - 90'
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|14
|1
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|27.02.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.02.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|13.02.2023
|65' -90'
|Верона (Верона)
|1:0
|Салернитана (Салернитана)
|21.01.2023
|1' -28'
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|23'
|14.01.2023
|1' -66'
|Интер (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|49'
|09.01.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|04.01.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|90'
|13.11.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|10.11.2022
|1' -78'
|Верона (Верона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|55'
|31.10.2022
|1' -36'
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|27' 36'
|24.10.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|18.09.2022
|46' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Верона (Верона)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|04.09.2022
|1' -46'
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|31.08.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|66'
|28.08.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|15.08.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)