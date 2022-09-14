Наир Тикнизян - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Наир
|Отчество
|Оганесович
|Фамилия
|Тикнизян
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Наир
|Отчество
|Оганесович
|Фамилия
|Тикнизян
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|33'
|27.02.2023
|1' - 90'
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|17' 75'
|22.02.2023
|59' - 90'
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 46'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|7
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:2
|Локомотив (Москва)
|17' 75'
|22.02.2023
|59' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|27.11.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|30'
|23.11.2022
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|18.10.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|1' -78'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|14.09.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:2
(3:1)п
|Краснодар (Краснодар)