Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стефанос Эвангелу - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Стефанос
    Фамилия Эвангелу
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 мая 1998 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 1' -85' Виктория (Пльзень) 2:1 Шериф (Тирасполь)
    26' 85'
    02.08.2022 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:2 Виктория (Пльзень)
    26.07.2022 90' -90' Шериф (Тирасполь) 1:0 Марибор (Марибор)
    20.07.2022 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:0 Шериф (Тирасполь)
    12.07.2022 84' -90' Шериф (Тирасполь) 1:0 Зриньски (Мостар)
    06.07.2022 Был в запасе Зриньски (Мостар) 0:0 Шериф (Тирасполь)
    • Читайте нас: 
    11