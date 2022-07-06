Стефанос Эвангелу - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Стефанос
|Фамилия
|Эвангелу
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Стефанос
|Фамилия
|Эвангелу
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|1' -85'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|26' 85'
|02.08.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|26.07.2022
|90' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|20.07.2022
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)
|12.07.2022
|84' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|06.07.2022
|Был в запасе
|Зриньски (Мостар)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)