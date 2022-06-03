Доминик Ливакович - статистика
#40 | Вратарь
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Ливакович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Ливакович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 1995 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хорватия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Австрия
|1:3
|Хорватия
|22.09.2022
|1' -90'
|Хорватия
|2:1
|Дания
|13.06.2022
|Был в запасе
|Франция
|0:1
|Хорватия
|10.06.2022
|1' -90'
|Дания
|0:1
|Хорватия
|06.06.2022
|1' -90'
|Хорватия
|1:1
|Франция
|03.06.2022
|Был в запасе
|Хорватия
|0:3
|Австрия