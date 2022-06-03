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    Доминик Ливакович - статистика

    #40 | Вратарь
    Имя Доминик
    Фамилия Ливакович
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Задар
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 января 1995 (28 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хорватия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Австрия 1:3 Хорватия
    22.09.2022 1' -90' Хорватия 2:1 Дания
    13.06.2022 Был в запасе Франция 0:1 Хорватия
    10.06.2022 1' -90' Дания 0:1 Хорватия
    06.06.2022 1' -90' Хорватия 1:1 Франция
    03.06.2022 Был в запасе Хорватия 0:3 Австрия
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