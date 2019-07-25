Якуб Червински - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Червински
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Червински
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 августа 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пяст
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Рига (Рига)
|2:1
|Пяст (Гливице)
|25.07.2019
|1' -90'
|Пяст (Гливице)
|3:2
|Рига (Рига)
|66'