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    Якуб Червински - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Якуб
    Фамилия Червински
    Команда Пяст
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 августа 1991 (31 год)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пяст 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Рига (Рига) 2:1 Пяст (Гливице)
    25.07.2019 1' -90' Пяст (Гливице) 3:2 Рига (Рига)
    66'
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