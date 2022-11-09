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    Илиас Хадзитеодоридис - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Илиас
    Фамилия Хадзитеодоридис
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 ноября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 69' Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе Панетоликос 0:0 Астерас Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Ионикос (Никея)
    13.02.2023 1' -69' Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    28.01.2023 46' -90' Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    20.01.2023 88' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС (Яннина)
    15.01.2023 1' -73' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    68'
    09.01.2023 60' -90' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    04.01.2023 76' -90' Панетоликос (Агринио) 2:0 Атромитос (Перистери)
    13.11.2022 75' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    09.11.2022 1' -74' Панетоликос (Агринио) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    06.11.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    29.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    22.10.2022 83' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    03.10.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 1:4 Панетоликос (Агринио)
    17.09.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    44'
    10.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -72' Атромитос (Перистери) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    16'
    28.08.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
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