Илиас Хадзитеодоридис - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Илиас
|Фамилия
|Хадзитеодоридис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Илиас
|Фамилия
|Хадзитеодоридис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 69'
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|13.02.2023
|1' -69'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.01.2023
|46' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|20.01.2023
|88' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -73'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|68'
|09.01.2023
|60' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|76' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|13.11.2022
|75' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|09.11.2022
|1' -74'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|22.10.2022
|83' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|03.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|44'
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -72'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|16'
|28.08.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)