Михел Эбишер - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Михел
|Фамилия
|Эбишер
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Михел
|Фамилия
|Эбишер
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|87' - 90'
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|66' - 90'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 65'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|83' - 90'
|Фиорентина
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|19
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|87' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|18.02.2023
|66' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|12.02.2023
|1' -65'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|05.02.2023
|83' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|27.01.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|23.01.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|15.01.2023
|1' -74'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|09.01.2023
|69' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.01.2023
|57' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|85'
|12.11.2022
|1' -68'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30'
|09.11.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|06.11.2022
|1' -58'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|31.10.2022
|1' -63'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|3'
|23.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|16.10.2022
|1' -78'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|08.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|77' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|17.09.2022
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.09.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|27.08.2022
|62' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|89' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|14.08.2022
|65' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|86'