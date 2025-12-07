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Шарлеруа
Исаак Мбенза
Статистика
€ 350 тыс
Исаак Мбенза - статистика
Шарлеруа
8 марта 1996 (30)
#7 | Полузащитник
187 см
Бельгия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлеруа
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Мехелен
1 : 0
07.12.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Шарлеруа
0 : 0
29.11.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Шарлеруа
2 : 0
08.11.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
1 : 0
24.10.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Шарлеруа
0 : 2
28.09.2025
Мехелен
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Шарлеруа
3 : 1
30.08.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Шарлеруа
1 : 1
17.08.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 0
10.08.2025
Шарлеруа
61' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Шарлеруа
1 : 1
03.08.2025
Сент-Труйден
1' - 57'
39'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.07.2025
Шарлеруа
1' - 90'
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