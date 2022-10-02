Омар Колли - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Колли
|Команда
|Бешикташ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Колли
|Команда
|Бешикташ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|15
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|22.01.2023
|1' -80'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|16.01.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|09.11.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|80'
|06.11.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|29.10.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|40'
|24.10.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|78' 7'
|17.10.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|90'
|08.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|17.09.2022
|46' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|04.09.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|62'
|31.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|28.08.2022
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|22.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)