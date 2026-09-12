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Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Фейха
Омар Колли
Статистика
€ 1,20 млн
Омар Колли - статистика
Аль-Фейха
24 октября 1992 (33)
#25 | Защитник
192 см
Гамбия
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Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Шабаб
0 : 0
12.09.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
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Саудовская Аравия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Шабаб
0 : 0
12.09.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
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