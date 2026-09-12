Статистика по турнирам

Саудовская Аравия. Премьер-лига 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Греция. Суперлига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Суперкубок Турции 2024 Турция. Суперлига 2024/2025 Кубок африканских наций 2023 Лига конференций 2023/2024 Турция. Суперлига 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Турция. Суперлига 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017