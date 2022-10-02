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    Омар Колли - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Омар
    Фамилия Колли
    Команда Бешикташ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 октября 1992 (30 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 15 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    22.01.2023 1' -80' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    16.01.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    09.11.2022 1' -90' Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    80'
    06.11.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    29.10.2022 1' -90' Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    40'
    24.10.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    78' 7'
    17.10.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    90'
    08.10.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    17.09.2022 46' -90' Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    04.09.2022 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    62'
    31.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    28.08.2022 1' -90' Салернитана (Салернитана) 4:0 Сампдория (Генуя)
    22.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    13.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Аталанта (Бергамо)
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