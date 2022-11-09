Кай Хаверц - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Хаверц
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
Стоимость:
€ 70,00
млн
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Хаверц
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|45'
|18.02.2023
|64' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|03.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:0
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|75' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)