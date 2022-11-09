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    Кай Хаверц - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Кай
    Фамилия Хаверц
    Команда Челси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 1999 (23 года)
    Рост 186
    Вес 77
    Стоимость:
    € 70,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Челси 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    45'
    18.02.2023 64' - 90' Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 1' - 90' Боруссия 1:0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    03.02.2023 1' - 90' Челси 0:0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 75' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Челси (Лондон)
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