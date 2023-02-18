Мануэль Де Лука - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Де Лука
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Де Лука
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1998 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|13.08.2022
|58' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)