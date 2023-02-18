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    Мануэль Де Лука - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мануэль
    Фамилия Де Лука
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июля 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    18.02.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    13.08.2022 58' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Аталанта (Бергамо)
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