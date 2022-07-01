Никита Гойло - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Гойло
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 августа 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Вес
|86
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Гойло
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 августа 1998 (24 года)
|Рост
|188
|Вес
|86
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Звезда
|0:2
|Пари НН
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|1' -46'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|01.07.2022
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)