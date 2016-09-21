Егор Чернышов - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чернышов
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чернышов
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|109' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Томь (Томск)