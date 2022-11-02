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    Сергей Айдаров - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Айдаров
    Команда Родина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 мая 1998 (24 года)
    Рост 192
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
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