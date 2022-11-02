Сергей Айдаров - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Айдаров
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 мая 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Вес
|80
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Айдаров
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 мая 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)