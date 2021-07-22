Мартин Райнов - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Райнов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1992 (30 лет)
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Райнов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 апреля 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ашдод
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -58'
|Ашдод (Ашдод)
|0:1
|Карабах (Агдам)
|22.07.2021
|1' -76'
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Ашдод (Ашдод)