Леарт Пакярада - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Леарт
|Фамилия
|Пакярада
|Команда
|Зандхаузен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бремен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Леарт
|Фамилия
|Пакярада
|Команда
|Зандхаузен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бремен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Паули
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -123'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Санкт-Паули (Гамбург)
|44'