Барри Маккей - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Барри
|Фамилия
|Маккей
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Барри
|Фамилия
|Маккей
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 78'
|Хартс
|3:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|63' 73'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Хартс
|3:1
|Данди Юнайтед
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)