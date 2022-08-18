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    Барри Маккей - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Барри
    Фамилия Маккей
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 78' Хартс 3:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    63' 73'
    19.02.2023 1' - 90' Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    04.02.2023 1' - 90' Хартс 3:1 Данди Юнайтед Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    77'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    18.08.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
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