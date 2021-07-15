Анатолий Айвазов - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Анатолий
|Фамилия
|Айвазов
|Команда
|Ширак
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Анатолий
|Фамилия
|Айвазов
|Команда
|Ширак
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урарту
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2021
|1' -89'
|Урарту (Ереван)
|0:1
|Марибор (Марибор)