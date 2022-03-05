|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|11
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.07.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|0:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|31'
|26.06.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|52'
|19.06.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|14.05.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|0:1
|Орландо Сити (Орландо)
|30.04.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|25.04.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|5:4
|Торонто (Торонто)
|10.04.2022
|1' -86'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|86'
|02.04.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|19.03.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|05.03.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:4
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|61'
|27.02.2022
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Торонто (Торонто)