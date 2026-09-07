Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Кубок лиг Северной Америки 2026 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026 Мексика. Лига МХ 2026 Кубок лиг Северной Америки 2023 США. МЛС 2022 Клубный чемпионат мира 2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Суперкубок Германии 2018 Чемпионат мира 2018 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Кубок конфедераций 2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017