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    Венсан Тиль - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Венсан
    Фамилия Тиль
    Команда Орлеан
    Состав Основной
    Родной город Люксембург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 2000 (23 года)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2022 1' -74' АИК (Стокгольм) 2:0 Ворскла (Полтава)
    45'
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