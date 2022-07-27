Венсан Тиль - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Тиль
|Команда
|Орлеан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 2000 (23 года)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Тиль
|Команда
|Орлеан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2022
|1' -74'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|45'