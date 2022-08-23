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    Виталий Янельт - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Виталий
    Фамилия Янельт
    Команда Брентфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 1998 (24 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 76' - 90' Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    90'
    11.02.2023 1' - 71' Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 61' - 90' Брентфорд 3:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Колчестер Юнайтед (Колчестер) 0:2 Брентфорд (Лондон)
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