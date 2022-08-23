Виталий Янельт - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Янельт
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1998 (24 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 16,00
млн
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Янельт
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|76' - 90'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|90'
|11.02.2023
|1' - 71'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|61' - 90'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)