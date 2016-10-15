Йонас Ференбах - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Ференбах
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фрайбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1996 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Ференбах
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фрайбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1996 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2016
|70' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:4
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|19.11.2016
|1' -80'
|Майнц (Майнц)
|4:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|05.11.2016
|89' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|1:3
|Фрайбург (Фрайбург)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:1
|Фрайбург (Фрайбург)