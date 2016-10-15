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    Йонас Ференбах - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Йонас
    Фамилия Ференбах
    Команда Хайденхайм
    Состав Основной
    Родной город Фрайбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 января 1996 (27 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2016 70' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:4 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    19.11.2016 1' -80' Майнц (Майнц) 4:2 Фрайбург (Фрайбург)
    05.11.2016 89' -90' Фрайбург (Фрайбург) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    29.10.2016 Был в запасе Вердер (Бремен) 1:3 Фрайбург (Фрайбург)
    15.10.2016 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:1 Фрайбург (Фрайбург)
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