Даниэль Фернандес - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бохум
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бохум
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Гамбург (Гамбург)
|30.07.2022
|1' -121'
|Байройт (Байройт)
|1:3
|Гамбург (Гамбург)