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    Хабиб Майга - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Хабиб
    Фамилия Майга
    Команда Метц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1996 (27 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2022 Был в запасе Кот-д'Ивуар 0:0
    (4:5)п    		 Египет
    20.01.2022 69' -90' Кот-д'Ивуар 4:1 Алжир
    90' 72'
    16.01.2022 Был в запасе Кот-д'Ивуар 2:2 Сьерра-Леоне
    12.01.2022 1' -90' Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар
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