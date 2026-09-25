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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Сити
Эйден О'Нил
Статистика
€ 3 млн
Эйден О'Нил - статистика
Нью-Йорк Сити
4 июля 1998 (28)
#21 | Полузащитник
Австралия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
84' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
55'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
80' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 63'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
70' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Сити
15
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
55'
США. МЛС, 26 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
13.09.2026
Нью-Йорк Сити
80' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 63'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
70' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 36'
35'
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 4
23.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
53'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
19.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
12.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 89'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
1' - 88'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
22.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
15.03.2026
Колорадо
1' - 89'
39'
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Сити
5 : 0
07.03.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
02.03.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 83'
39'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 74'
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