Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Франция. Лига 1 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017