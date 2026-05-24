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Италия. Серия B
Команды
Верона
Поль Лирола
Статистика
€ 1,50 млн
Поль Лирола - статистика
Верона
13 августа 1997 (29)
#14 | Защитник
175 см | 70 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
0 : 2
24.05.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 1
17.05.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
0 : 1
10.05.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 1
03.05.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0 : 0
25.04.2026
Лечче
87' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2 : 1
11.04.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
0 : 1
04.04.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1 : 0
22.03.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0 : 2
15.03.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
0 : 0
06.02.2026
Пиза
70' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
4 : 0
31.01.2026
Верона
1' - 58'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 3
26.01.2026
Удинезе
1' - 68'
46'
Италия. Серия А, 21 тур
Кремонезе
0 : 0
19.01.2026
Верона
1' - 87'
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