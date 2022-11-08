Микель Весга - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Весга
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Весга
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Атлетик
|2:3
|Жирона
|Испания. Примера, 23 тур
|45'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 21 тур
|03.02.2023
|1' - 90'
|Атлетик
|4:1
|Кадис
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|22
|2
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:3
|Жирона (Жирона)
|45'
|19.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|11.02.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|03.02.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Кадис (Кадис)
|29.01.2023
|66' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|22.01.2023
|1' -86'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|14.01.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|09.01.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|29.12.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|54'
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|51'
|04.11.2022
|1' -55'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.10.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|89'
|23.10.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|89'
|18.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|15.10.2022
|1' -86'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|56' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|73'
|30.09.2022
|79' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|84'
|11.09.2022
|72' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:4
|Атлетик (Бильбао)
|04.09.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|21.08.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|42'
|15.08.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)