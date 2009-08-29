Софьен Шахед - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Софьен
|Фамилия
|Шахед
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Имя
|Софьен
|Фамилия
|Шахед
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2009
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)