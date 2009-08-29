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    Софьен Шахед - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Софьен
    Фамилия Шахед
    Команда Хольштайн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 ноября 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2009 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Боруссия (Дортмунд)
    29.08.2009 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 0:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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