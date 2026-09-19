Был в запасе

Был в запасе

Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017