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    Самуэль Густафсон - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Густафсон
    Команда Хэкен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1995 (28 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 45' -90' Торино (Турин) 5:3 Сассуоло (Сассуоло)
    21.05.2017 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Торино (Турин)
    14.05.2017 52' -90' Торино (Турин) 0:5 Наполи (Неаполь)
    53'
    06.05.2017 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Торино (Турин)
    29.04.2017 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Сампдория (Генуя)
    23.04.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 1:3 Торино (Турин)
    15.04.2017 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    09.04.2017 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:3 Торино (Турин)
    02.04.2017 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Удинезе (Удине)
    18.03.2017 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Интер (Милан)
    13.03.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Торино (Турин)
    05.03.2017 1' -61' Торино (Турин) 3:1 Палермо (Палермо)
    27.02.2017 58' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Торино (Турин)
    19.02.2017 Был в запасе Рома (Рим) 4:1 Торино (Турин)
    12.02.2017 45' -90' Торино (Турин) 5:3 Пескара (Пескара)
    05.02.2017 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Торино (Турин)
    29.01.2017 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    22.01.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Торино (Турин)
    16.01.2017 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Милан (Милан)
    22.12.2016 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Дженоа (Генуя)
    11.12.2016 Был в запасе Торино (Турин) 1:3 Ювентус (Турин)
    04.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Торино (Турин)
    20.11.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Торино (Турин)
    17.10.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:4 Торино (Турин)
    02.10.2016 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    25.09.2016 Был в запасе Торино (Турин) 3:1 Рома (Рим)
    21.09.2016 Был в запасе Пескара (Пескара) 0:0 Торино (Турин)
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