Самуэль Густафсон - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Густафсон
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Густафсон
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|45' -90'
|Торино (Турин)
|5:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|21.05.2017
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Торино (Турин)
|14.05.2017
|52' -90'
|Торино (Турин)
|0:5
|Наполи (Неаполь)
|53'
|06.05.2017
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Торино (Турин)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|23.04.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:3
|Торино (Турин)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|09.04.2017
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:3
|Торино (Турин)
|02.04.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Интер (Милан)
|13.03.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Торино (Турин)
|05.03.2017
|1' -61'
|Торино (Турин)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|27.02.2017
|58' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Торино (Турин)
|19.02.2017
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:1
|Торино (Турин)
|12.02.2017
|45' -90'
|Торино (Турин)
|5:3
|Пескара (Пескара)
|05.02.2017
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Торино (Турин)
|29.01.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|22.01.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Торино (Турин)
|16.01.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Милан (Милан)
|22.12.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|11.12.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Торино (Турин)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Торино (Турин)
|17.10.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:4
|Торино (Турин)
|02.10.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|25.09.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:1
|Рома (Рим)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|0:0
|Торино (Турин)