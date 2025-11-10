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€ 300 тыс

Дарио Жупарич - статистика

Портленд
3 мая 1992 (34)
#13 | Защитник
188 см
Хорватия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
4 : 0
10.11.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
2 : 2
02.11.2025
Сан-Диего
1' - 90'
90'
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
2 : 1
27.10.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 1/16 финала
Портленд
3 : 1
23.10.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 51 тур
Портленд
0 : 4
19.10.2025
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Портленд
2 : 2
28.09.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
25.09.2025
Портленд
1' - 90'
47'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
21.09.2025
Портленд
1' - 90'
73'
США. МЛС, 45 тур
Портленд
2 : 1
14.09.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
31.08.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Сан-Диего
0 : 0
24.08.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Портленд
2 : 3
17.08.2025
Цинциннати
82' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Даллас
2 : 0
10.08.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Портленд
1 : 1
20.07.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Портленд
0 : 1
17.07.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.07.2025
Портленд
1' - 75'
США. МЛС, 31 тур
Портленд
2 : 1
06.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Торонто
3 : 0
29.06.2025
Портленд
1' - 90'
43'
США. МЛС, 26 тур
Портленд
1 : 1
14.06.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 1
29.05.2025
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Орландо Сити
1 : 0
25.05.2025
Портленд
1' - 90'
90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
1 : 1
18.05.2025
Сиэтл
46' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
15.05.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
1 : 0
11.05.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
4 : 1
04.05.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 4
28.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Портленд
3 : 3
20.04.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Канзаc Сити
2 : 4
13.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Остин
0 : 0
06.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 3
23.03.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Нэшвилл
2 : 0
09.03.2025
Портленд
Был в запасе
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