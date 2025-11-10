Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Портленд
Дарио Жупарич
Статистика
€ 300 тыс
Дарио Жупарич - статистика
Портленд
3 мая 1992 (34)
#13 | Защитник
188 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
4 : 0
10.11.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
2 : 2
02.11.2025
Сан-Диего
1' - 90'
90'
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Диего
2 : 1
27.10.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 1/16 финала
Портленд
3 : 1
23.10.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 51 тур
Портленд
0 : 4
19.10.2025
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Портленд
2 : 2
28.09.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
25.09.2025
Портленд
1' - 90'
47'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
21.09.2025
Портленд
1' - 90'
73'
США. МЛС, 45 тур
Портленд
2 : 1
14.09.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
31.08.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Сан-Диего
0 : 0
24.08.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Портленд
2 : 3
17.08.2025
Цинциннати
82' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Даллас
2 : 0
10.08.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Портленд
1 : 1
20.07.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Портленд
0 : 1
17.07.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.07.2025
Портленд
1' - 75'
США. МЛС, 31 тур
Портленд
2 : 1
06.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Торонто
3 : 0
29.06.2025
Портленд
1' - 90'
43'
США. МЛС, 26 тур
Портленд
1 : 1
14.06.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Портленд
2 : 1
29.05.2025
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Орландо Сити
1 : 0
25.05.2025
Портленд
1' - 90'
90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
1 : 1
18.05.2025
Сиэтл
46' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
15.05.2025
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
1 : 0
11.05.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
4 : 1
04.05.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 4
28.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Портленд
3 : 3
20.04.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Канзаc Сити
2 : 4
13.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Остин
0 : 0
06.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 3
23.03.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Нэшвилл
2 : 0
09.03.2025
Портленд
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+