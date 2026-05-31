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Испания. Сегунда
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Кордоба
Серхи Гвардиола
Статистика
€ 300 тыс
Серхи Гвардиола - статистика
Кордоба
29 мая 1991 (35)
#14 | Нападающий
180 см | 77 кг
Испания
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Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
36
5
0
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
1' - 82'
52'
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
2 : 0
24.05.2026
Кордоба
1' - 81'
Испания. Сегунда, 40 тур
Кордоба
1 : 2
15.05.2026
Альбасете
1' - 90'
50'
Испания. Сегунда, 39 тур
Кордоба
1 : 0
10.05.2026
Гранада
1' - 79'
Испания. Сегунда, 38 тур
Кастельон
1 : 2
02.05.2026
Кордоба
1' - 61'
54'
Испания. Сегунда, 37 тур
Кордоба
3 : 2
26.04.2026
Спортинг
1' - 46'
Испания. Сегунда, 36 тур
Леонеса
1 : 2
18.04.2026
Кордоба
1' - 69'
Испания. Сегунда, 34 тур
Кадис
1 : 3
04.04.2026
Кордоба
1' - 77'
11'
Испания. Сегунда, 33 тур
Депортиво
2 : 0
31.03.2026
Кордоба
46' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Кордоба
2 : 2
27.03.2026
Мирандес
75' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Бургос
4 : 0
22.03.2026
Кордоба
59' - 90'
87'
Испания. Сегунда, 30 тур
Кордоба
0 : 2
15.03.2026
Реал Сосьедад Б
71' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Расинг
4 : 3
08.03.2026
Кордоба
59' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Кордоба
1 : 4
02.03.2026
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Сеута
3 : 2
25.02.2026
Кордоба
65' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Альмерия
2 : 1
21.02.2026
Кордоба
77' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Кордоба
2 : 1
14.02.2026
Леганес
81' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Кордоба
3 : 1
31.01.2026
Вальядолид
68' - 90'
74, 80'
76'
Испания. Сегунда, 23 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
24.01.2026
Кордоба
80' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Кордоба
0 : 1
18.01.2026
Малага
81' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Уэска
1 : 2
12.01.2026
Кордоба
67' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Мирандес
1 : 2
21.12.2025
Кордоба
85' - 90'
90'
89'
Испания. Сегунда, 18 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2025
Эйбар
77' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Леганес
0 : 0
07.12.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Кордоба
1 : 2
30.11.2025
Кадис
58' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Гранада
1 : 1
22.11.2025
Кордоба
83' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 14 тур
Кордоба
1 : 3
16.11.2025
Депортиво
80' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Малага
2 : 2
08.11.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
02.11.2025
Сеута
76' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
1 : 3
25.10.2025
Кордоба
76' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Кордоба
1 : 1
19.10.2025
Альмерия
85' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Кордоба
1 : 0
13.10.2025
Леонеса
74' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
05.10.2025
Кордоба
75' - 90'
83'
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
28.09.2025
Кордоба
1' - 64'
32'
11'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кордоба
2 : 2
21.09.2025
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
ФК Андорра
3 : 1
14.09.2025
Кордоба
1' - 72'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
2 : 1
05.09.2025
Кастельон
1' - 85'
Испания. Сегунда, 3 тур
Вальядолид
0 : 0
30.08.2025
Кордоба
1' - 53'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
1 : 3
25.08.2025
Лас-Пальмас
1' - 71'
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