Викторьен Ангбан - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Викторьен
|Фамилия
|Ангбан
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Викторьен
|Фамилия
|Ангбан
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|29'
|01.07.2022
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|25.06.2022
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)