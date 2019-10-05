Кристиан Ривера - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Ривера
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Ривера
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Леганес (Леганес)
|22.12.2019
|83' -90'
|Леганес (Леганес)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|13.12.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Леганес (Леганес)
|03.11.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|30.10.2019
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:0
|Леганес (Леганес)
|26.10.2019
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|77'
|19.10.2019
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:0
|Леганес (Леганес)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:2
|Леванте (Валенсия)