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    Давид Гарсия - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Гарсия
    Команда Осасуна
    Состав Основной
    Родной город Памплона
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 1' - 90' Осасуна 1:0 Атлетик Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    26.02.2023 1' - 90' Севилья 2:3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    18'
    18.02.2023 1' - 90' Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    04.02.2023 1' - 90' Эспаньол 1:1 Осасуна Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 19 2 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Севилья (Севилья) 2:3 Осасуна (Памплона)
    18'
    18.02.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    04.02.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    29.01.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    22.01.2023 1' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    09.01.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    31.12.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    08.11.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Барселона (Барселона)
    6' 46'
    05.11.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:2 Осасуна (Памплона)
    30.10.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    20.10.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    27'
    17.10.2022 1' -77' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Осасуна (Памплона)
    02.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 1' -78' Осасуна (Памплона) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    75'
    12.09.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    5'
    04.09.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    26.08.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    83'
    20.08.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    12.08.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
    34'
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