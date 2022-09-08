Маланг Сарр - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Маланг
|Фамилия
|Сарр
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Маланг
|Фамилия
|Сарр
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 122'
|Монако
|
2:4
(3:5)п
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -122'
|Монако (Монако)
|2:4
(3:5)п
|Байер (Леверкузен)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|44'
|06.10.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|1' -81'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)