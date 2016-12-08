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    Алекси Босетти - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Алекси
    Фамилия Босетти
    Команда Лаваль
    Состав Основной
    Родной город Ницца
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 46' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Краснодар (Краснодар)
    63'
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