Алекси Босетти - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Алекси
|Фамилия
|Босетти
|Команда
|Лаваль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Алекси
|Фамилия
|Босетти
|Команда
|Лаваль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|46' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Краснодар (Краснодар)
|63'