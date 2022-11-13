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    Янн Карамо - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Янн
    Фамилия Карамо
    Команда Торино
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июля 1998 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 1' - 60' Ювентус 4:2 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    2'
    20.02.2023 1' - 67' Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    10.02.2023 69' - 90' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 55' Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    49'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 11 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 1' -60' Ювентус (Турин) 4:2 Торино (Турин)
    2'
    20.02.2023 1' -67' Торино (Турин) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    10.02.2023 69' -90' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 1' -55' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    49'
    28.01.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Торино (Турин)
    21.01.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Торино (Турин)
    15.01.2023 67' -90' Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:1 Торино (Турин)
    04.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
    13.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    09.11.2022 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    06.11.2022 4' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    30.10.2022 73' -90' Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    23.10.2022 90' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    15.10.2022 78' -90' Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    09.10.2022 88' -90' Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.10.2022 85' -90' Наполи (Неаполь) 3:1 Торино (Турин)
    17.09.2022 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    10.09.2022 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Торино (Турин)
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