Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Португалия. Примейра 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Турция. Суперлига 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Франция. Лига 1 2016/2017