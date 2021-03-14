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    Жордан Мари - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Жордан
    Фамилия Мари
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Родной город Эпиналь
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1991 (31 год)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 24 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Дижон (Дижон)
    16.05.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:4 Нант (Нант)
    27'
    09.05.2021 1' -70' Анжер (Анжер) 3:0 Дижон (Дижон)
    02.05.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 1:5 Метц (Метц)
    25.04.2021 1' -90' Ренн (Ренн) 5:1 Дижон (Дижон)
    18.04.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Ницца (Ницца)
    11.04.2021 1' -90' Монако (Монако) 3:0 Дижон (Дижон)
    04.04.2021 1' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Дижон (Дижон)
    21.03.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:1 Реймс (Реймс)
    14.03.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:3 Бордо (Бордо)
    03.03.2021 Был в запасе Брест (Брест) 3:1 Дижон (Дижон)
    27.02.2021 71' -90' Дижон (Дижон) 0:4 ПСЖ (Париж)
    21.02.2021 1' -46' Ланс (Ланс) 2:1 Дижон (Дижон)
    14.02.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    07.02.2021 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 4:2 Дижон (Дижон)
    03.02.2021 80' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Лион (Лион)
    31.01.2021 1' -67' Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
    27.01.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:2 Дижон (Дижон)
    24.01.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    09.01.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Марсель (Марсель)
    06.01.2021 77' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Дижон (Дижон)
    23.12.2020 Был в запасе Ним (Ним) 1:3 Дижон (Дижон)
    20.12.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:1 Монако (Монако)
    16.12.2020 62' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Лилль (Лилль)
    13.12.2020 1' -90' Нант (Нант) 1:1 Дижон (Дижон)
    06.12.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    29.11.2020 85' -90' Ницца (Ницца) 1:3 Дижон (Дижон)
    22.11.2020 26' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Ланс (Ланс)
    56'
    01.11.2020 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    24.10.2020 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:0 Дижон (Дижон)
    16.10.2020 79' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Ренн (Ренн)
    04.10.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:0 Дижон (Дижон)
    27.09.2020 73' -90' Дижон (Дижон) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    20.09.2020 1' -85' Страсбур (Страсбур) 1:0 Дижон (Дижон)
    13.09.2020 1' -46' Дижон (Дижон) 0:2 Брест (Брест)
    28.08.2020 1' -72' Лион (Лион) 4:1 Дижон (Дижон)
    22.08.2020 1' -68' Дижон (Дижон) 0:1 Анжер (Анжер)
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