Жордан Мари - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Жордан
|Фамилия
|Мари
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эпиналь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Жордан
|Фамилия
|Мари
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эпиналь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|24
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Дижон (Дижон)
|16.05.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:4
|Нант (Нант)
|27'
|09.05.2021
|1' -70'
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|02.05.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:5
|Метц (Метц)
|25.04.2021
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:1
|Дижон (Дижон)
|18.04.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|11.04.2021
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|04.04.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Дижон (Дижон)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|27.02.2021
|71' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|21.02.2021
|1' -46'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|4:2
|Дижон (Дижон)
|03.02.2021
|80' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Лион (Лион)
|31.01.2021
|1' -67'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|27.01.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|09.01.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|06.01.2021
|77' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Монако (Монако)
|16.12.2020
|62' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|13.12.2020
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|29.11.2020
|85' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|22.11.2020
|26' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|56'
|01.11.2020
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|24.10.2020
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Дижон (Дижон)
|16.10.2020
|79' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|27.09.2020
|73' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|20.09.2020
|1' -85'
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|13.09.2020
|1' -46'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Брест (Брест)
|28.08.2020
|1' -72'
|Лион (Лион)
|4:1
|Дижон (Дижон)
|22.08.2020
|1' -68'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Анжер (Анжер)